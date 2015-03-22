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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Сапата 89
1:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Пинилья 72
Серия А, 28 тур
Серия А,
28 тур
Италия
22 марта 2015, 22:45 МСК
22.03.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
4
Энрике
Энрике
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
19
Лопес
Давид Лопес
79
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
65
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
70
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
15
Коломбо
Роберто Коломбо
18
Суньига
Камило Суньига
44
Увини
Бруно Увини
17
Гамшик
Марек Гамшик
16
Место
Джандоменико Место
14
Мертенс
Дрис Мертенс
8
Жоржиньо
Жоржиньо
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
91
Сапата
Дуван Сапата
89'
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
93
Драме
Букари Драме
90
20
Бьява
Джузеппе Бьява
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
67
15
Гомес
Алехандро Гомес
90
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
79
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
19
Денис
Херман Денис
70
Запасные
78
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
1
Аврамов
Влада Аврамов
5
Скалони
Лионель Скалони
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
13
Масиелло
Андреа Масиелло
33
Черубин
Николо Черубин
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
16
Базелли
Даниэле Базелли
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
72'