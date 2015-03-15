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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Сансоне 24
Сансоне 36
Берарди 61
Миссироли 65
4:1
Матч завершен
Парма
Парма
Лила 26
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
15 марта 2015, 17:00 МСК
15.03.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
65'
65'
68
19
Таидер
Сафир Таидер
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
24'
36'
24', 36'
73
25
Берарди
Доменико Берарди
61'
61'
69
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
16
Полито
Чиро Полито
20
Бьянко
Паоло Бьянко
14
Натали
Чезаре Натали
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
33
Бриги
Маттео Бриги
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
14
Донис
Анастасиос Донис
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
3
Лила
Анди Лила
26'
26'
58
4
Мендеш
Педру Мендеш
90
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
46
23
Ночерино
Антонио Ночерино
90
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
8
Маури
Хосе Маури
90
26
Варела
Сильвестр Варела
61
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
90
Запасные
91
Байза
Павол Байза
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
2
Кассани
Маттиа Кассани
15
Коста
Андреа Коста
13
Престиа
Джузеппе Престиа
23
Феддаль
Зухаир Феддаль
31
Марига
Макдональд Марига
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
21
Лоди
Франческо Лоди
17
Палладино
Раффаэле Палладино
88
Кода
Массимо Кода
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера