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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Гонсало 83
Хоакин 88
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Дестро 56
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
16 марта 2015, 21:00 МСК
16.03.2015, 21:00 МСК
понедельник
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
96
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
96
2
Гонсало
Гонсало
83'
83'
96
4
Ричардс
Майка Ричардс
46
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
96
38
Рози
Алеандро Рози
79
20
Валеро
Борха Валеро
96
10
Аквилани
Альберто Аквилани
46
16
Куртич
Ясмин Куртич
96
72
Иличич
Йосип Иличич
96
99
Джилардино
Альберто Джилардино
96
Запасные
31
Розати
Антонио Розати
24
Леццерини
Лука Леццерини
28
Алонсо
Маркос Алонсо
17
Хоакин
Хоакин
88'
32
Варгас
Хуан Варгас
5
Бадель
Милан Бадель
14
Фернандес
Матиас Фернандес
32
Лаццари
Андреа Лаццари
30
Бабакар
Хума Бабакар
18
Диаманти
Алессандро Диаманти
74
Салах
Мохамед Салах
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
96
31
Антонелли
Лука Антонелли
96
5
Мексес
Филипп Мексес
96
29
Палетта
Габриэль Палетта
96
20
Абате
Иньяцио Абате
86
7
Менез
Жереми Менез
96
15
Эссьен
Майкл Эссьен
89
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
96
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
96
10
Хонда
Кейсуке Хонда
80
9
Дестро
Маттиа Дестро
56'
56'
96
Запасные
66
Гори
Стефано Гори
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
25
Бонера
Даниэле Бонера
33
Алекс
Алекс
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
4
Мунтари
Салли Мунтари
30
Сусо
Сусо
41
Мастальи
Алессандро Мастальи
11
Паццини
Джампаоло Паццини
22
Черчи
Алессио Черчи