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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
0:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Андерсон 71
Андерсон 78
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
16 марта 2015, 21:00 МСК
16.03.2015, 21:00 МСК
понедельник
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
33
Бово
Чезаре Бово
90
18
Янссон
Понтус Янссон
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
21
Силва
Гастон Силва
63
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
90
4
Баша
Мигьен Баша
78
33
Перес
Бруно Перес
90
11
Амаури
Амаури
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
62
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
24
Моретти
Эмилиано Моретти
18
Дармиан
Маттео Дармиан
25
Глик
Камиль Глик
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
11
Лопес
Макси Лопес
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
33
Маурисио
Маурисио
90
8
Баста
Душан Баста
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
71'
78'
71', 78'
80
20
Билья
Лукас Билья
90
23
Катальди
Данило Катальди
57
6
Маури
Стефано Маури
57
16
Пароло
Марко Пароло
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
1
Бериша
Этрит Бериша
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
39
Каванда
Луис Педро Каванда
85
Новаретти
Диего Новаретти
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
19
Лулич
Сенад Лулич
23
Онази
Огений Онази
14
Кейта
Бальде Кейта
34
Переа
Брайан Переа