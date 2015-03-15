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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Палоски 49
Палоски 68
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
15 марта 2015, 17:00 МСК
15.03.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
21
Бергдич
Закария Бергдич
46
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Фальке
Яго Фальке
90
21
Эденилсон
Эденилсон
77
10
Перотти
Диего Перотти
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
70
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
40
Приско
Армандо Приско
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
5
Иццо
Армандо Иццо
2
Тамбе
Алласан Тамбе
33
Куцка
Юрай Куцка
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
68
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
31
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
43
Палоски
Альберто Палоски
49'
68'
49', 68'
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
81
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
34
Бираги
Кристиано Бираги
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
14
Кофи
Исаак Кофи
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
9
Поцци
Никола Поцци
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер