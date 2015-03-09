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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Погба 82
1:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
9 марта 2015, 23:00 МСК
9.03.2015, 23:00 МСК
понедельник
Себастьяно Перуццо
Себастьяно Перуццо
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
30
Сторари
Марко Сторари
95
33
Эвра
Патрис Эвра
95
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
95
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
95
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
95
23
Видаль
Артуро Видаль
95
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
95
37
Перейра
Роберто Перейра
62
6
Погба
Поль Погба
82'
82'
95
10
Тевес
Карлос Тевес
86
9
Мората
Альваро Мората
62
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
5
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Барцальи
Андреа Барцальи
11
Де Челье
Паоло Де Челье
7
Пепе
Симоне Пепе
20
Падоин
Симоне Падоин
30
Стураро
Стефано Стураро
33
Матри
Алессандро Матри
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
77
Буэнакаса
Серхио Буэнакаса
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
95
3
Лонги
Алессандро Лонги
95
31
Пелузо
Федерико Пелузо
95
15
Ачерби
Франческо Ачерби
95
11
Врсалько
Шиме Врсалько
95
17
Сансоне
Никола Сансоне
71
33
Бриги
Маттео Бриги
78
7
Миссироли
Симоне Миссироли
84
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
95
25
Берарди
Доменико Берарди
95
10
Дзадза
Симоне Дзадза
95
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
12
Полито
Чиро Полито
99
Бьянко
Паоло Бьянко
14
Натали
Чезаре Натали
8
Бьондини
Давиде Бьондини
19
Таидер
Сафир Таидер
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
14
Донис
Анастасиос Донис