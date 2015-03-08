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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
8 марта 2015, 17:00 МСК
8.03.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
7
Матиелло
Федерико Матиелло
19
13
Иско
Мариано Иско
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
83
43
Палоски
Альберто Палоски
65
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
23
Бирса
Вальтер Бирса
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
14
Кофи
Исаак Кофи
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
19
Ботта
Рубен Ботта
9
Поцци
Никола Поцци
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
3
Коул
Эшли Коул
90
23
Астори
Давиде Астори
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
20
Кейта
Сейду Кейта
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
32
Паредес
Леандро Паредес
61
7
Итурбе
Хуан Итурбе
80
27
Жервиньо
Жервиньо
90
10
Тотти
Франческо Тотти
60
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
1
Лобонц
Богдан Лобонц
3
Сполли
Николас Сполли
25
Холебас
Хосе Холебас
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
15
Пьянич
Миралем Пьянич
48
Учан
Салих Учан
88
Думбия
Сейду Думбия
8
Льяич
Адем Льяич
96
Санабрия
Антонио Санабрия
53
Верде
Даниэле Верде