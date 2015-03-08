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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 52
Игуаин 61
2:2
Матч завершен
Интер
Милан
Паласио 69
Икарди 86
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
8 марта 2015, 22:45 МСК
8.03.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
93
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
93
26
Кулибали
Калиду Кулибали
93
4
Энрике
Энрике
93
14
Мертенс
Дрис Мертенс
70
88
Инлер
Гекхан Инлер
93
19
Лопес
Давид Лопес
93
17
Гамшик
Марек Гамшик
52'
52'
79
11
Кальехон
Хосе Кальехон
93
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
61'
61'
93
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
15
Коломбо
Роберто Коломбо
5
Бритос
Мигель Бритос
18
Суньига
Камило Суньига
17
Стринич
Иван Стринич
31
Гулам
Фаузи Гулам
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
16
Место
Джандоменико Место
8
Жоржиньо
Жоржиньо
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
91
Сапата
Дуван Сапата
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
93
3
Сантон
Давиде Сантон
93
23
Раноккия
Андреа Раноккия
93
5
Жуан
Жуан
83
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
93
91
Шакири
Джердан Шакири
93
18
Медель
Гари Медель
93
77
Брозович
Марсело Брозович
62
13
Гуарин
Фреди Гуарин
93
8
Паласио
Родриго Паласио
69'
69'
93
9
Икарди
Мауро Икарди
86'
86'
93
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
15
Видич
Неманья Видич
26
Фелипе
Фелипе
6
Андреолли
Марко Андреолли
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
22
Додо
Додо
17
Кузманович
Здравко Кузманович
20
Оби
Жоэль Оби
88
Эрнанес
Эрнанес
10
Ковачич
Матео Ковачич
11
Подольски
Лукас Подольски
28
Пушкаш
Георге Пушкаш