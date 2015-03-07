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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Милан
Милан
Менез 41
Тахцидис 47
2:2
Матч завершен
Верона
Верона
Тони 18
Лопес 90
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
7 марта 2015, 22:45 МСК
7.03.2015, 22:45 МСК
суббота
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
25
Бонера
Даниэле Бонера
90
5
Мексес
Филипп Мексес
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
4
Мунтари
Салли Мунтари
90
16
Поли
Андреа Поли
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
77
7
Менез
Жереми Менез
41'
41'
90
22
Черчи
Алессио Черчи
64
Запасные
66
Гори
Стефано Гори
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
20
Абате
Иньяцио Абате
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
10
Хонда
Кейсуке Хонда
30
Сусо
Сусо
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
41
Мастальи
Алессандро Мастальи
9
Дестро
Маттиа Дестро
Верона
мин
22
Бенусси
Франческо Бенусси
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
50
21
Хуанито
Хуанито
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
62
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
47'
47'
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
26
Сала
Джакопо Сала
90
9
Тони
Лука Тони
18'
18'
90
11
Янкович
Бошко Янкович
79
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
33
Агостини
Алессандро Агостини
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
2
Родригес
Гильермо Родригес
71
Мартич
Иван Мартич
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
19
Греко
Леандро Греко
8
Оббади
Мунир Оббади
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
17
Лопес
Николас Лопес
90'
70
Фернандиньо
Фернандиньо