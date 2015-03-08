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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Барба 66
1:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Ньянг 27
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
8 марта 2015, 17:00 МСК
8.03.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
2
Лорини
Венсан Лорини
78
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
8
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
55
88
Весино
Матиас Весино
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
10
Тавано
Франческо Тавано
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
Запасные
28
Басси
Давиде Басси
1
Пульези
Маурицио Пульези
19
Барба
Федерико Барба
66'
50
Сомма
Микеле Сомма
18
Верди
Симоне Верди
27
Зелински
Петр Зелински
25
Брилланте
Джошуа Брилланте
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
14
Диуссе
Ассане Диуссе
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
15
Пью
Алессандро Пью
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
21
Бергдич
Закария Бергдич
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Фальке
Яго Фальке
64
21
Эденилсон
Эденилсон
70
10
Перотти
Диего Перотти
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
27'
27'
80
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
40
Приско
Армандо Приско
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
5
Иццо
Армандо Иццо
2
Тамбе
Алласан Тамбе
33
Куцка
Юрай Куцка
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
19
Паволетти
Леонардо Паволетти