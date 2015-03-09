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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Билья 7
Кандрева 66
Клозе 73
Клозе 83
4:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
9 марта 2015, 21:00 МСК
9.03.2015, 21:00 МСК
понедельник
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
33
Маурисио
Маурисио
50
8
Баста
Душан Баста
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
20
Билья
Лукас Билья
7'
7'
90
23
Катальди
Данило Катальди
90
6
Маури
Стефано Маури
79
87
Кандрева
Антонио Кандрева
66'
66'
74
11
Клозе
Мирослав Клозе
73'
83'
73', 83'
90
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
77
Стракоша
Томас Стракоша
2
Сиани
Микаэль Сиани
27
Цана
Лорик Цана
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
39
Каванда
Луис Педро Каванда
85
Новаретти
Диего Новаретти
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
23
Онази
Огений Онази
14
Кейта
Бальде Кейта
34
Переа
Брайан Переа
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Савич
Стефан Савич
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
40
Томович
Ненад Томович
90
74
Салах
Мохамед Салах
90
5
Бадель
Милан Бадель
75
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
16
Куртич
Ясмин Куртич
90
18
Диаманти
Алессандро Диаманти
46
72
Иличич
Йосип Иличич
56
Запасные
31
Розати
Антонио Розати
24
Леццерини
Лука Леццерини
2
Гонсало
Гонсало
4
Ричардс
Майка Ричардс
87
Рози
Алеандро Рози
28
Алонсо
Маркос Алонсо
17
Хоакин
Хоакин
20
Валеро
Борха Валеро
7
Писарро
Давид Писарро
32
Варгас
Хуан Варгас
32
Лаццари
Андреа Лаццари
99
Джилардино
Альберто Джилардино