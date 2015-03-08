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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Парма
Парма
0:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
8 марта 2015, 17:00 МСК
8.03.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
4
Мендеш
Педру Мендеш
90
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
21
Родригес
Кристиан Родригес
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
70
31
Марига
Макдональд Марига
46
8
Маури
Хосе Маури
90
26
Варела
Сильвестр Варела
78
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
90
Запасные
91
Байза
Павол Байза
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
2
Кассани
Маттиа Кассани
15
Коста
Андреа Коста
13
Престиа
Джузеппе Престиа
3
Лила
Анди Лила
23
Феддаль
Зухаир Феддаль
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
21
Лоди
Франческо Лоди
17
Палладино
Раффаэле Палладино
88
Кода
Массимо Кода
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
50
93
Драме
Букари Драме
90
13
Масиелло
Андреа Масиелло
90
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
85
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
99
Боаки
Ричмонд Боаки
46
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
Запасные
78
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
1
Аврамов
Влада Аврамов
5
Скалони
Лионель Скалони
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
33
Черубин
Николо Черубин
15
Гомес
Алехандро Гомес
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
16
Базелли
Даниэле Базелли
95
Грасси
Альберто Грасси
9
Бьянки
Роландо Бьянки
19
Денис
Херман Денис
94
Роззети
Валерио Роззети