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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Фальке 14
Паволетти 76
2:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
15 апр. 2015, 19:30 МСК
15.04.2015, 19:30 МСК
среда
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
2
Тамбе
Алласан Тамбе
61
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
21
Бергдич
Закария Бергдич
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
82
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Фальке
Яго Фальке
14'
14'
90
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
17
10
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
1
Перин
Маттиа Перин
5
Иццо
Армандо Иццо
33
Куцка
Юрай Куцка
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
21
Эденилсон
Эденилсон
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
76'
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
3
Лила
Анди Лила
80
28
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
51
23
Ночерино
Антонио Ночерино
90
21
Лоди
Франческо Лоди
64
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
26
Варела
Сильвестр Варела
90
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
90
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
91
Байза
Павол Байза
2
Кассани
Маттиа Кассани
15
Коста
Андреа Коста
58
Эспозито
Мирко Эспозито
38
Эрлич
Мартин Эрлич
31
Марига
Макдональд Марига
8
Маури
Хосе Маури
20
Таидер
Исмаэль Таидер
17
Палладино
Раффаэле Палладино
88
Кода
Массимо Кода
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера