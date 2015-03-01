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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Глик 68
1:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
1 марта 2015, 22:45 МСК
1.03.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
68'
68'
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
90
33
Перес
Бруно Перес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
60
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
18
Янссон
Понтус Янссон
19
Максимович
Никола Максимович
21
Силва
Гастон Силва
4
Баша
Мигьен Баша
11
Лопес
Макси Лопес
11
Амаури
Амаури
Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
73
17
Гамшик
Марек Гамшик
62
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
19
Лопес
Давид Лопес
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
83
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
15
Коломбо
Роберто Коломбо
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
4
Энрике
Энрике
5
Бритос
Мигель Бритос
31
Гулам
Фаузи Гулам
88
Инлер
Гекхан Инлер
16
Место
Джандоменико Место
8
Жоржиньо
Жоржиньо
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
91
Сапата
Дуван Сапата