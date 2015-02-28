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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
28 февр. 2015, 22:45 МСК
28.02.2015, 22:45 МСК
суббота
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
94
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
94
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
94
12
Цесар
Боштьян Цесар
94
7
Матиелло
Федерико Матиелло
94
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
94
13
Иско
Мариано Иско
94
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
94
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
75
23
Бирса
Вальтер Бирса
82
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
67
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
8
Радованович
Иван Радованович
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
14
Кофи
Исаак Кофи
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
11
Ваюши
Армандо Ваюши
9
Поцци
Никола Поцци
43
Палоски
Альберто Палоски
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
94
31
Антонелли
Лука Антонелли
94
33
Алекс
Алекс
94
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
94
25
Бонера
Даниэле Бонера
94
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
94
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
78
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
46
16
Поли
Андреа Поли
94
7
Менез
Жереми Менез
94
9
Дестро
Маттиа Дестро
63
Запасные
66
Гори
Стефано Гори
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
5
Мексес
Филипп Мексес
29
Палетта
Габриэль Палетта
96
Калабрия
Давиде Калабрия
15
Эссьен
Майкл Эссьен
4
Мунтари
Салли Мунтари
10
Хонда
Кейсуке Хонда
30
Сусо
Сусо
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
11
Паццини
Джампаоло Паццини
22
Черчи
Алессио Черчи