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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Андерсон 45
Клозе 70
Пароло 77
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
1 марта 2015, 17:00 МСК
1.03.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
90
20
Бьянко
Паоло Бьянко
62
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
19
Таидер
Сафир Таидер
80
10
Дзадза
Симоне Дзадза
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
74
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
33
Бриги
Маттео Бриги
6
Чибса
Раман Чибса
99
Флоккари
Сержио Флоккари
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
29
Лодезани
Давиде Лодезани
14
Донис
Анастасиос Донис
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
39
Каванда
Луис Педро Каванда
90
33
Маурисио
Маурисио
90
6
Маури
Стефано Маури
66
20
Билья
Лукас Билья
80
16
Пароло
Марко Пароло
77'
77'
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
45'
45'
90
32
Катальди
Данило Катальди
90
14
Кейта
Бальде Кейта
74
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
77
Стракоша
Томас Стракоша
8
Баста
Душан Баста
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
85
Новаретти
Диего Новаретти
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
87
Кандрева
Антонио Кандрева
23
Онази
Огений Онази
11
Клозе
Мирослав Клозе
70'
34
Переа
Брайан Переа