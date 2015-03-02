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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Кейта 77
1:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 63
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
2 марта 2015, 23:00 МСК
2.03.2015, 23:00 МСК
понедельник
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
93
25
Холебас
Хосе Холебас
93
35
Торосидис
Василис Торосидис
93
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
93
44
Манолас
Костас Манолас
93
8
Льяич
Адем Льяич
64
20
Кейта
Сейду Кейта
77'
77'
93
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
72
15
Пьянич
Миралем Пьянич
93
27
Жервиньо
Жервиньо
93
10
Тотти
Франческо Тотти
70
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
12
Курчи
Джанлука Курчи
3
Коул
Эшли Коул
24
Астори
Давиде Астори
3
Сполли
Николас Сполли
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
4
Наингголан
Раджа Наингголан
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
7
Итурбе
Хуан Итурбе
96
Санабрия
Антонио Санабрия
88
Верде
Даниэле Верде
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
93
33
Эвра
Патрис Эвра
93
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
93
4
Касерес
Мартин Касерес
93
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
93
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
89
23
Видаль
Артуро Видаль
93
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
93
37
Перейра
Роберто Перейра
93
10
Тевес
Карлос Тевес
63'
63'
93
9
Мората
Альваро Мората
82
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
5
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Барцальи
Андреа Барцальи
11
Де Челье
Паоло Де Челье
7
Пепе
Симоне Пепе
20
Падоин
Симоне Падоин
6
Погба
Поль Погба
32
Матри
Алессандро Матри
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Коман
Кингсли Коман