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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
Варела 70
1:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
8 апр. 2015, 19:30 МСК
8.04.2015, 19:30 МСК
среда
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
15
Коста
Андреа Коста
49
28
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
2
Кассани
Маттиа Кассани
90
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
90
21
Лоди
Франческо Лоди
90
8
Маури
Хосе Маури
75
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
88
Кода
Массимо Кода
67
26
Варела
Сильвестр Варела
70'
70'
90
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
91
Байза
Павол Байза
18
Гобби
Массимо Гобби
13
Престиа
Джузеппе Престиа
4
Мендеш
Педру Мендеш
58
Эспозито
Мирко Эспозито
34
Гараслин
Лукаш Гараслин
37
Бро
Жереми Бро
17
Палладино
Раффаэле Палладино
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
18
Бубнич
Игор Бубнич
46
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
78
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Гильерме
Гильерме
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
94
Агирре
Родриго Агирре
46
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
97
Мерет
Алекс Мерет
34
Силва
Габриэль Силва
3
Аллан
Аллан
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
82
Геихо
Алекс Геихо
77
Теро
Сирил Теро
9
Перица
Стипе Перица