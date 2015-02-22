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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Салах 85
1:1
Матч завершен
Торино
Турин
Вивес 87
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
22 февр. 2015, 22:45 МСК
22.02.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
87
Рози
Алеандро Рози
56
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
6
Варгас
Хуан Варгас
90
10
Аквилани
Альберто Аквилани
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
18
Диаманти
Алессандро Диаманти
66
30
Бабакар
Хума Бабакар
78
Запасные
31
Розати
Антонио Розати
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
4
Ричардс
Майка Ричардс
15
Савич
Стефан Савич
17
Хоакин
Хоакин
7
Писарро
Давид Писарро
14
Фернандес
Матиас Фернандес
32
Лаццари
Андреа Лаццари
16
Куртич
Ясмин Куртич
99
Джилардино
Альберто Джилардино
33
Гомес
Марио Гомес
74
Салах
Мохамед Салах
85'
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
18
Янссон
Понтус Янссон
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
87'
87'
90
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
86
94
Бенасси
Марко Бенасси
75
33
Перес
Бруно Перес
90
11
Лопес
Макси Лопес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
65
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
36
Дармиан
Маттео Дармиан
32
Масиелло
Сальваторе Масиелло
25
Глик
Камиль Глик
21
Силва
Гастон Силва
14
Гацци
Алессандро Гацци
4
Баша
Мигьен Баша
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес