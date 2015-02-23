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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Сапата 60
Гамшик 69
2:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
23 февр. 2015, 21:00 МСК
23.02.2015, 21:00 МСК
понедельник
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
87
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
19
Лопес
Давид Лопес
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
69'
69'
81
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
64
91
Сапата
Дуван Сапата
60'
60'
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
15
Коломбо
Роберто Коломбо
4
Энрике
Энрике
5
Бритос
Мигель Бритос
17
Стринич
Иван Стринич
88
Инлер
Гекхан Инлер
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
16
Место
Джандоменико Место
14
Мертенс
Дрис Мертенс
8
Жоржиньо
Жоржиньо
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
22
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Антеи
Лука Антеи
12
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
19
Таидер
Сафир Таидер
76
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
90
Запасные
86
Челесте
Джанмарко Челесте
12
Полито
Чиро Полито
99
Бьянко
Паоло Бьянко
8
Бьондини
Давиде Бьондини
33
Бриги
Маттео Бриги
6
Чибса
Раман Чибса
99
Флоккари
Сержио Флоккари
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
17
Сансоне
Никола Сансоне
14
Донис
Анастасиос Донис