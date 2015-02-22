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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Кейта 38
1:1
Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 26
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
22 февр. 2015, 17:00 МСК
22.02.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Верона
мин
22
Бенусси
Франческо Бенусси
94
28
Бривио
Давиде Бривио
94
4
Маркес
Рафаэль Маркес
94
18
Морас
Вангелис Морас
94
3
Пизано
Эрос Пизано
94
11
Янкович
Бошко Янкович
69
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
94
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
94
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
69
21
Хуанито
Хуанито
83
9
Тони
Лука Тони
94
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
33
Агостини
Алессандро Агостини
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
71
Мартич
Иван Мартич
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
19
Греко
Леандро Греко
8
Оббади
Мунир Оббади
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
17
Лопес
Николас Лопес
70
Фернандиньо
Фернандиньо
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
94
3
Коул
Эшли Коул
94
23
Астори
Давиде Астори
94
44
Манолас
Костас Манолас
94
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
40
27
Жервиньо
Жервиньо
94
20
Кейта
Сейду Кейта
38'
38'
94
15
Пьянич
Миралем Пьянич
82
4
Наингголан
Раджа Наингголан
94
8
Льяич
Адем Льяич
94
10
Тотти
Франческо Тотти
26'
26'
65
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
12
Курчи
Джанлука Курчи
35
Торосидис
Василис Торосидис
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
3
Сполли
Николас Сполли
25
Холебас
Хосе Холебас
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
88
Думбия
Сейду Думбия
0
Санабрия
Антонио Санабрия
53
Верде
Даниэле Верде