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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Эдер 19
1:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Фальке 17
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
24 февр. 2015, 20:30 МСК
24.02.2015, 20:30 МСК
вторник
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
5
Романьоли
Алессио Романьоли
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
67
21
Сориано
Роберто Сориано
72
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
30
Аква
Африйе Аква
90
23
Эдер
Эдер
19'
19'
84
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
88
Фрисон
Альберто Фрисон
25
Кода
Андреа Кода
3
Месба
Джамел Месба
13
Берарди
Гаэтано Берарди
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
6
Дункан
Альфред Дункан
22
Риццо
Лука Риццо
8
Корреа
Хоакин Корреа
99
Это'О
Самуэль Это'О
24
Муриэль
Луис Муриэль
27
Джорджевич
Лука Джорджевич
77
Вшолек
Павел Вшолек
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Фальке
Яго Фальке
17'
17'
88
21
Эденилсон
Эденилсон
75
10
Перотти
Диего Перотти
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
81
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
21
Бергдич
Закария Бергдич
5
Иццо
Армандо Иццо
2
Тамбе
Алласан Тамбе
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
19
Паволетти
Леонардо Паволетти