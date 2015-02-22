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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Ругани 22
Маккароне 46
Маккароне 67
3:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
22 февр. 2015, 17:00 МСК
22.02.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
22'
22'
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
58
88
Весино
Матиас Весино
82
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
10
Тавано
Франческо Тавано
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
46'
67'
46', 67'
74
Запасные
28
Басси
Давиде Басси
1
Пульези
Маурицио Пульези
2
Лорини
Венсан Лорини
19
Барба
Федерико Барба
50
Сомма
Микеле Сомма
18
Верди
Симоне Верди
27
Зелински
Петр Зелински
25
Брилланте
Джошуа Брилланте
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
46
8
Радованович
Иван Радованович
64
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
19
Ботта
Рубен Ботта
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
64
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
12
Цесар
Боштьян Цесар
34
Бираги
Кристиано Бираги
7
Матиелло
Федерико Матиелло
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
14
Кофи
Исаак Кофи
9
Поцци
Никола Поцци
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
43
Палоски
Альберто Палоски