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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Льоренте 39
Пирло 44
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Мильяччо 25
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
20 февр. 2015, 22:45 МСК
20.02.2015, 22:45 МСК
пятница
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
94
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
94
4
Касерес
Мартин Касерес
94
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
94
20
Падоин
Симоне Падоин
94
6
Погба
Поль Погба
64
21
Пирло
Андреа Пирло
44'
44'
94
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
94
37
Перейра
Роберто Перейра
94
10
Тевес
Карлос Тевес
89
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
39'
39'
74
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
33
Эвра
Патрис Эвра
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
5
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Барцальи
Андреа Барцальи
11
Де Челье
Паоло Де Челье
7
Пепе
Симоне Пепе
27
Стураро
Стефано Стураро
32
Матри
Алессандро Матри
9
Мората
Альваро Мората
11
Коман
Кингсли Коман
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
94
93
Драме
Букари Драме
94
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
94
13
Масиелло
Андреа Масиелло
94
5
Скалони
Лионель Скалони
94
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
94
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
25'
25'
94
21
Чигарини
Лука Чигарини
94
16
Базелли
Даниэле Базелли
82
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
50
19
Денис
Херман Денис
69
Запасные
78
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
1
Аврамов
Влада Аврамов
99
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
96
Крешич
Антон Крешич
15
Гомес
Алехандро Гомес
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
95
Грасси
Альберто Грасси
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки