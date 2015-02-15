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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Иско 2
Меджиорини 39
2:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Муриэль 90
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
15 февр. 2015, 20:00 МСК
15.02.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Себастьяно Перуццо
Себастьяно Перуццо
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
21
Фрей
Николас Фрей
77
13
Иско
Мариано Иско
2'
2'
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
67
19
Ботта
Рубен Ботта
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
39'
39'
60
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
7
Матиелло
Федерико Матиелло
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
14
Кофи
Исаак Кофи
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
9
Поцци
Никола Поцци
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
43
Палоски
Альберто Палоски
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
3
Месба
Джамел Месба
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
5
Романьоли
Алессио Романьоли
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
30
Аква
Африйе Аква
90
6
Дункан
Альфред Дункан
90
8
Корреа
Хоакин Корреа
46
99
Это'О
Самуэль Это'О
90
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
90
77
Вшолек
Павел Вшолек
90
Запасные
96
Массоло
Самуэле Массоло
88
Фрисон
Альберто Фрисон
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
25
Кода
Андреа Кода
19
Реджини
Васко Реджини
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
21
Сориано
Роберто Сориано
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
95
Иван
Давид Иван
23
Эдер
Эдер
24
Муриэль
Луис Муриэль
90'
27
Джорджевич
Лука Джорджевич