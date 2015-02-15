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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
0:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
15 февр. 2015, 17:00 МСК
15.02.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
94
3
Коул
Эшли Коул
94
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
94
44
Манолас
Костас Манолас
94
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
94
8
Льяич
Адем Льяич
76
20
Кейта
Сейду Кейта
94
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
59
4
Наингголан
Раджа Наингголан
94
27
Жервиньо
Жервиньо
94
88
Думбия
Сейду Думбия
84
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Торосидис
Василис Торосидис
23
Астори
Давиде Астори
3
Сполли
Николас Сполли
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
52
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
96
Санабрия
Антонио Санабрия
53
Верде
Даниэле Верде
99
Вестеницки
Томаш Вестеницки
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
94
15
Коста
Андреа Коста
94
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
94
4
Мендеш
Педру Мендеш
94
2
Кассани
Маттиа Кассани
90
21
Родригес
Кристиан Родригес
94
31
Марига
Макдональд Марига
86
8
Маури
Хосе Маури
94
23
Ночерино
Антонио Ночерино
94
26
Варела
Сильвестр Варела
77
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
94
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
91
Байза
Павол Байза
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
13
Престиа
Джузеппе Престиа
23
Феддаль
Зухаир Феддаль
58
Эспозито
Мирко Эспозито
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
21
Лоди
Франческо Лоди
37
Бро
Жереми Бро
17
Палладино
Раффаэле Палладино
88
Кода
Массимо Кода