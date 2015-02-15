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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Кандрева 23
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
15 февр. 2015, 17:00 МСК
15.02.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
34
Силва
Габриэль Силва
53
3
Аллан
Аллан
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
61
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
77
Теро
Сирил Теро
77
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
22
Скуффет
Симоне Скуффет
18
Бубнич
Игор Бубнич
66
Пинци
Джампьеро Пинци
23
Жадсон
Жадсон
19
Гильерме
Гильерме
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
94
Агирре
Родриго Агирре
9
Перица
Стипе Перица
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
33
Маурисио
Маурисио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
23'
23'
71
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
23
Онази
Огений Онази
46
11
Клозе
Мирослав Клозе
75
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
77
Стракоша
Томас Стракоша
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
39
Каванда
Луис Педро Каванда
85
Новаретти
Диего Новаретти
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
32
Катальди
Данило Катальди
14
Кейта
Бальде Кейта
34
Переа
Брайан Переа