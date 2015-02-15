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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Агостини 9
Ньянг 13
Ньянг 30
Бертолаччи 66
Перотти 86
5:2
Матч завершен
Верона
Верона
Тони 20
Тони 57
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
15 февр. 2015, 17:00 МСК
15.02.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
21
Бергдич
Закария Бергдич
65
5
Иццо
Армандо Иццо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
66'
66'
90
24
Фальке
Яго Фальке
88
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Перотти
Диего Перотти
86'
86'
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
13'
30'
13', 30'
74
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
2
Тамбе
Алласан Тамбе
88
Ринкон
Томас Ринкон
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
37
Панико
Джузеппе Панико
Верона
мин
22
Бенусси
Франческо Бенусси
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
9'
9'
90
18
Морас
Вангелис Морас
40
3
Пизано
Эрос Пизано
90
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
90
21
Хуанито
Хуанито
82
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
74
19
Греко
Леандро Греко
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
9
Тони
Лука Тони
20'
57'
20', 57'
90
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
4
Маркес
Рафаэль Маркес
28
Бривио
Давиде Бривио
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
71
Мартич
Иван Мартич
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
11
Янкович
Бошко Янкович
17
Лопес
Николас Лопес
70
Фернандиньо
Фернандиньо