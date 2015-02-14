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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 67
1:3
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Салах 30
Бабакар 32
Бабакар 62
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
14 февр. 2015, 20:00 МСК
14.02.2015, 20:00 МСК
суббота
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
80
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
33
Бриги
Маттео Бриги
63
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
74
25
Берарди
Доменико Берарди
67'
67'
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
16
Полито
Чиро Полито
20
Бьянко
Паоло Бьянко
5
Антеи
Лука Антеи
54
Казелли
Лоренцо Казелли
7
Миссироли
Симоне Миссироли
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
14
Донис
Анастасиос Донис
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
15
Савич
Стефан Савич
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
7
Писарро
Давид Писарро
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
68
16
Куртич
Ясмин Куртич
90
18
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
32'
62'
32', 62'
72
74
Салах
Мохамед Салах
30'
30'
82
Запасные
31
Розати
Антонио Розати
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
40
Томович
Ненад Томович
87
Рози
Алеандро Рози
17
Хоакин
Хоакин
20
Валеро
Борха Валеро
10
Аквилани
Альберто Аквилани
6
Варгас
Хуан Варгас
5
Бадель
Милан Бадель
72
Иличич
Йосип Иличич
99
Джилардино
Альберто Джилардино
33
Гомес
Марио Гомес