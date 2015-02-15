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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Дестро 40
1:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Маккароне 68
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
15 февр. 2015, 14:30 МСК
15.02.2015, 14:30 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
33
Алекс
Алекс
8
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
13
Рами
Адиль Рами
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
79
16
Поли
Андреа Поли
90
7
Менез
Жереми Менез
90
9
Дестро
Маттиа Дестро
40'
40'
85
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
66
Гори
Стефано Гори
33
Боккетти
Сальваторе Боккетти
15
Эссьен
Майкл Эссьен
30
Сусо
Сусо
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
41
Мастальи
Алессандро Мастальи
37
Феличоли
Джанфилиппо Феличоли
11
Паццини
Джампаоло Паццини
22
Черчи
Алессио Черчи
38
Ди Мольфетта
Давиде Ди Мольфетта
Эмполи
мин
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
82
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
27
Зелински
Петр Зелински
90
88
Весино
Матиас Весино
54
7
Маккароне
Массимо Маккароне
68'
68'
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
64
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
28
Басси
Давиде Басси
2
Лорини
Венсан Лорини
19
Барба
Федерико Барба
50
Сомма
Микеле Сомма
18
Верди
Симоне Верди
25
Брилланте
Джошуа Брилланте
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
14
Диуссе
Ассане Диуссе
10
Тавано
Франческо Тавано
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе