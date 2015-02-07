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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Тони 83
1:3
Матч завершен
Торино
Турин
Мартинес 32
Квальярелла 50
Эль-Каддури 90
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
7 февр. 2015, 20:00 МСК
7.02.2015, 20:00 МСК
суббота
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Верона
мин
22
Бенусси
Франческо Бенусси
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
72
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
71
19
Греко
Леандро Греко
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
9
Тони
Лука Тони
83'
83'
90
7
Савиола
Хавьер Савиола
80
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
28
Бривио
Давиде Бривио
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
71
Мартич
Иван Мартич
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
21
Хуанито
Хуанито
17
Лопес
Николас Лопес
70
Фернандиньо
Фернандиньо
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
59
94
Бенасси
Марко Бенасси
81
33
Перес
Бруно Перес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
50'
50'
72
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
32'
32'
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
36
Дармиан
Маттео Дармиан
32
Масиелло
Сальваторе Масиелло
18
Янссон
Понтус Янссон
19
Максимович
Никола Максимович
21
Силва
Гастон Силва
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90'
11
Амаури
Амаури