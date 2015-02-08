Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Эдер 9
1:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Ачерби 2
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
8 февр. 2015, 17:00 МСК
8.02.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
6
Муньос
Эсекьель Муньос
41
5
Романьоли
Алессио Романьоли
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
70
21
Сориано
Роберто Сориано
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
6
Дункан
Альфред Дункан
90
23
Эдер
Эдер
9'
9'
90
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
Запасные
96
Массоло
Самуэле Массоло
88
Фрисон
Альберто Фрисон
25
Кода
Андреа Кода
3
Месба
Джамел Месба
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
95
Иван
Давид Иван
55
Лулич
Карло Лулич
8
Корреа
Хоакин Корреа
99
Это'О
Самуэль Это'О
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
27
Джорджевич
Лука Джорджевич
77
Вшолек
Павел Вшолек
Сассуоло
мин
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
90
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
65
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
14
15
Ачерби
Франческо Ачерби
2'
2'
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
33
Бриги
Маттео Бриги
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
81
99
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
20
Бьянко
Паоло Бьянко
31
Пелузо
Федерико Пелузо
5
Антеи
Лука Антеи
23
Гаццола
Марсело Гаццола
19
Таидер
Сафир Таидер
6
Чибса
Раман Чибса
29
Лодезани
Давиде Лодезани
32
Серени
Марселло Серени
14
Донис
Анастасиос Донис