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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 14
Бонуччи 31
Мората 65
3:1
Матч завершен
Милан
Милан
Антонелли 28
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
7 февр. 2015, 22:45 МСК
7.02.2015, 22:45 МСК
суббота
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
31'
31'
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
6
Погба
Поль Погба
90
21
Пирло
Андреа Пирло
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
83
23
Видаль
Артуро Видаль
90
10
Тевес
Карлос Тевес
14'
14'
90
9
Мората
Альваро Мората
65'
65'
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
5
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Барцальи
Андреа Барцальи
11
Де Челье
Паоло Де Челье
7
Пепе
Симоне Пепе
37
Перейра
Роберто Перейра
27
Стураро
Стефано Стураро
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Коман
Кингсли Коман
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
28'
28'
90
33
Алекс
Алекс
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
77
4
Мунтари
Салли Мунтари
90
15
Эссьен
Майкл Эссьен
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
90
16
Поли
Андреа Поли
61
7
Менез
Жереми Менез
37
22
Черчи
Алессио Черчи
90
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
66
Гори
Стефано Гори
13
Рами
Адиль Рами
33
Боккетти
Сальваторе Боккетти
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
30
Сусо
Сусо
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
41
Мастальи
Алессандро Мастальи
11
Паццини
Джампаоло Паццини