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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
0:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Перотти 29
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
9 февр. 2015, 22:45 МСК
9.02.2015, 22:45 МСК
понедельник
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
27
Цана
Лорик Цана
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
6
Маури
Стефано Маури
81
87
Кандрева
Антонио Кандрева
46
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
32
Катальди
Данило Катальди
28
11
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
1
Бериша
Этрит Бериша
13
Конко
Абдулай Конко
39
Каванда
Луис Педро Каванда
85
Новаретти
Диего Новаретти
33
Маурисио
Маурисио
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
23
Онази
Огений Онази
14
Кейта
Бальде Кейта
34
Переа
Брайан Переа
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Фальке
Яго Фальке
75
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Перотти
Диего Перотти
29'
29'
78
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
71
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
41
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
21
Бергдич
Закария Бергдич
2
Тамбе
Алласан Тамбе
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
19
Паволетти
Леонардо Паволетти