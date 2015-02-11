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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
0:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Жуканович 54
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
11 февр. 2015, 20:00 МСК
11.02.2015, 20:00 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
23
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
2
Кассани
Маттиа Кассани
59
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
21
Родригес
Кристиан Родригес
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
90
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
31
Марига
Макдональд Марига
69
17
Палладино
Раффаэле Палладино
90
26
Варела
Сильвестр Варела
90
Запасные
92
Чорич
Марьян Чорич
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
13
Престиа
Джузеппе Престиа
4
Мендеш
Педру Мендеш
58
Эспозито
Мирко Эспозито
38
Эрлич
Мартин Эрлич
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
21
Лоди
Франческо Лоди
8
Маури
Хосе Маури
37
Бро
Жереми Бро
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
54'
54'
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
8
Радованович
Иван Радованович
87
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
72
43
Палоски
Альберто Палоски
46
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
12
Цесар
Боштьян Цесар
34
Бираги
Кристиано Бираги
7
Матиелло
Федерико Матиелло
23
Бирса
Вальтер Бирса
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
19
Ботта
Рубен Ботта
9
Поцци
Никола Поцци
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини