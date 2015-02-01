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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Менез 16
Менез 56
Дзаккардо 74
3:1
Матч завершен
Парма
Парма
Ночерино 23
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
1 февр. 2015, 22:45 МСК
1.02.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
33
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
13
Рами
Адиль Рами
90
33
Алекс
Алекс
90
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
74'
74'
90
22
Черчи
Алессио Черчи
90
16
Поли
Андреа Поли
90
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
46
10
Хонда
Кейсуке Хонда
90
7
Менез
Жереми Менез
56'
16'
56'
16'
80
9
Дестро
Маттиа Дестро
72
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
66
Гори
Стефано Гори
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
97
де Сантис
Иван де Сантис
96
Калабрия
Давиде Калабрия
15
Эссьен
Майкл Эссьен
4
Мунтари
Салли Мунтари
30
Сусо
Сусо
37
Феличоли
Джанфилиппо Феличоли
11
Паццини
Джампаоло Паццини
38
Ди Мольфетта
Давиде Ди Мольфетта
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
60
18
Гобби
Массимо Гобби
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
23'
23'
90
31
Марига
Макдональд Марига
65
17
Палладино
Раффаэле Палладино
90
21
Родригес
Кристиан Родригес
90
26
Варела
Сильвестр Варела
75
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
91
Байза
Павол Байза
2
Кассани
Маттиа Кассани
29
Палетта
Габриэль Палетта
33
Рисполи
Андреа Рисполи
21
Лоди
Франческо Лоди
8
Маури
Хосе Маури
34
Гараслин
Лукаш Гараслин
9
Поцци
Никола Поцци