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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
Бритос 25
1:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Цесар 18
Габбиадини 62
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
1 февр. 2015, 17:00 МСК
1.02.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
18'
18'
81
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
61
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
43
Палоски
Альберто Палоски
71
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
25
Барди
Франческо Барди
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
14
Кофи
Исаак Кофи
5
Кристиансен
Андерс Кристиансен
19
Ботта
Рубен Ботта
95
Джаллоу
Ламин Джаллоу
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
5
Бритос
Мигель Бритос
25'
25'
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
78
19
Лопес
Давид Лопес
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
69
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
62'
62'
65
Запасные
15
Коломбо
Роберто Коломбо
45
Андухар
Мариано Андухар
96
Луперто
Себастьяно Луперто
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
17
Гамшик
Марек Гамшик
88
Инлер
Гекхан Инлер
7
Кальехон
Хосе Кальехон
91
Сапата
Дуван Сапата