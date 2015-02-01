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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дзадза 17
Сансоне 29
Берарди 90
3:1
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 83
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
1 февр. 2015, 14:30 МСК
1.02.2015, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
61
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
26
Терранова
Эмануэле Терранова
82
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
75
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
17'
17'
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
29'
29'
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90'
90'
90
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
20
Бьянко
Паоло Бьянко
5
Антеи
Лука Антеи
23
Гаццола
Марсело Гаццола
33
Бриги
Маттео Бриги
6
Чибса
Раман Чибса
99
Флоккари
Сержио Флоккари
29
Лодезани
Давиде Лодезани
32
Серени
Марселло Серени
Интер
мин
54
Донкор
Исаак Донкор
90
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Видич
Неманья Видич
70
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
22
Додо
Додо
90
9
Подольски
Лукас Подольски
56
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
91
Шакири
Джердан Шакири
90
18
Медель
Гари Медель
90
10
Ковачич
Матео Ковачич
90
8
Паласио
Родриго Паласио
78
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
93
Димарко
Федерико Димарко
24
Шакка
Джакомо Шакка
17
Кузманович
Здравко Кузманович
20
Оби
Жоэль Оби
88
Эрнанес
Эрнанес
77
Брозович
Марсело Брозович
9
Икарди
Мауро Икарди
83'
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли