Матч завершен
Дженоа
Генуя
Тэтэрушану 14
1:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Гонсало 54
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
31 янв. 2015, 20:00 МСК
31.01.2015, 20:00 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Фальке
Яго Фальке
87
69
Стураро
Стефано Стураро
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Перотти
Диего Перотти
90
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
70
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
13
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
87
Рози
Алеандро Рози
5
Иццо
Армандо Иццо
13
Лаксальт
Диего Лаксальт
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
14'
14'
90
40
Томович
Ненад Томович
90
2
Гонсало
Гонсало
54'
54'
84
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
6
Варгас
Хуан Варгас
90
17
Хоакин
Хоакин
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
69
30
Бабакар
Хума Бабакар
74
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
31
Розати
Антонио Розати
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
4
Ричардс
Майка Ричардс
28
Алонсо
Маркос Алонсо
55
Хегази
Ахмед Хегази
72
Иличич
Йосип Иличич
16
Куртич
Ясмин Куртич
99
Джилардино
Альберто Джилардино
33
Гомес
Марио Гомес