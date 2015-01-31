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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Майкон 55
1:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Маккароне 38
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
31 янв. 2015, 22:45 МСК
31.01.2015, 22:45 МСК
суббота
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Холебас
Хосе Холебас
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
13
Майкон
Майкон
55'
55'
81
7
Итурбе
Хуан Итурбе
25
20
Кейта
Сейду Кейта
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
8
Льяич
Адем Льяич
90
10
Тотти
Франческо Тотти
39
Запасные
1
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
23
Астори
Давиде Астори
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
50
Сомма
Микеле Сомма
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
53
Верде
Даниэле Верде
Эмполи
мин
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
19
Барба
Федерико Барба
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
83
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
88
Весино
Матиас Весино
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
38'
38'
56
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
73
Запасные
28
Басси
Давиде Басси
28
Пульези
Маурицио Пульези
2
Лорини
Венсан Лорини
18
Верди
Симоне Верди
27
Зелински
Петр Зелински
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
14
Диуссе
Ассане Диуссе
10
Тавано
Франческо Тавано
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе