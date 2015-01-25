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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
0:1
Матч завершен
Торино
Турин
Моретти 90
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
25 янв. 2015, 17:00 МСК
25.01.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Видич
Неманья Видич
90
6
Андреолли
Марко Андреолли
44
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
56
9
Подольски
Лукас Подольски
66
17
Кузманович
Здравко Кузманович
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
20
Оби
Жоэль Оби
90
10
Ковачич
Матео Ковачич
90
8
Паласио
Родриго Паласио
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
23
Раноккия
Андреа Раноккия
22
Додо
Додо
54
Донкор
Исаак Донкор
44
Крхин
Рене Крхин
11
Шакири
Джердан Шакири
88
Эрнанес
Эрнанес
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90'
90'
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
81
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
67
94
Бенасси
Марко Бенасси
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
58
Запасные
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
5
Бово
Чезаре Бово
32
Масиелло
Сальваторе Масиелло
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
20
Вивес
Джузеппе Вивес
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
11
Лопес
Макси Лопес
11
Амаури
Амаури