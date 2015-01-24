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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Пароло 47
Клозе 51
Пароло 81
3:1
Матч завершен
Милан
Милан
Менез 4
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
24 янв. 2015, 22:45 МСК
24.01.2015, 22:45 МСК
суббота
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
26
Раду
Штефан Раду
90
27
Цана
Лорик Цана
90
3
де Врей
Стефан де Врей
69
8
Баста
Душан Баста
90
6
Маури
Стефано Маури
90
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
47'
81'
47', 81'
90
32
Катальди
Данило Катальди
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
51'
51'
74
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
1
Бериша
Этрит Бериша
85
Перейринья
Бруну Перейринья
13
Конко
Абдулай Конко
39
Каванда
Луис Педро Каванда
33
Маурисио
Маурисио
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
23
Онази
Огений Онази
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
27
Армеро
Пабло Армеро
90
33
Алекс
Алекс
90
5
Мексес
Филипп Мексес
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
56
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
16
Поли
Андреа Поли
83
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
52
7
Менез
Жереми Менез
4'
4'
90
Запасные
1
Агацци
Михаэль Агацци
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
97
де Сантис
Иван де Сантис
0
Калабрия
Давиде Калабрия
15
Эссьен
Майкл Эссьен
4
Мунтари
Салли Мунтари
30
Сусо
Сусо
11
Паццини
Джампаоло Паццини
22
Черчи
Алессио Черчи