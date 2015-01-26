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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 7
Игуаин 75
2:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Фальке 56
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
26 янв. 2015, 23:00 МСК
26.01.2015, 23:00 МСК
понедельник
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
17
Стринич
Иван Стринич
85
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
71
19
Лопес
Давид Лопес
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
7'
75'
7'
75'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
15
Коломбо
Роберто Коломбо
45
Андухар
Мариано Андухар
5
Бритос
Мигель Бритос
96
Луперто
Себастьяно Луперто
14
Мертенс
Дрис Мертенс
8
Жоржиньо
Жоржиньо
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
91
Сапата
Дуван Сапата
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
79
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
68
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
54
24
Фальке
Яго Фальке
56'
56'
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
87
Рози
Алеандро Рози
5
Иццо
Армандо Иццо
33
Куцка
Юрай Куцка
69
Стураро
Стефано Стураро
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
19
Ньянг
М'Байе Ньянг