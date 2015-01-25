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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Погба 60
Лихтштайнер 73
2:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
25 янв. 2015, 17:00 МСК
25.01.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
72
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
4
Касерес
Мартин Касерес
90
6
Погба
Поль Погба
60'
60'
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
37
Перейра
Роберто Перейра
85
23
Видаль
Артуро Видаль
62
10
Тевес
Карлос Тевес
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
30
Сторари
Марко Сторари
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
73'
5
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Барцальи
Андреа Барцальи
24
Пепе
Симоне Пепе
20
Падоин
Симоне Падоин
39
Марроне
Лука Марроне
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
11
Коман
Кингсли Коман
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
21
Фрей
Николас Фрей
42
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
14
Кофи
Исаак Кофи
90
19
Ботта
Рубен Ботта
63
13
Бирса
Вальтер Бирса
90
43
Палоски
Альберто Палоски
76
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
25
Барди
Франческо Барди
34
Бираги
Кристиано Бираги
8
Радованович
Иван Радованович
6
Белломо
Никола Белломо
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
24
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
20
Лазаревич
Деян Лазаревич