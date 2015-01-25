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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Савиола 53
1:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
25 янв. 2015, 17:00 МСК
25.01.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Верона
мин
22
Бенусси
Франческо Бенусси
90
28
Бривио
Давиде Бривио
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
46
18
Морас
Вангелис Морас
90
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
90
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
75
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
26
Сала
Джакопо Сала
71
9
Тони
Лука Тони
90
7
Савиола
Хавьер Савиола
53'
53'
90
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
1
Рафаэль
Рафаэль
33
Агостини
Алессандро Агостини
71
Мартич
Иван Мартич
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
99
Нене
Нене
21
Хуанито
Хуанито
17
Лопес
Николас Лопес
93
Фарес
Мохаммед Фарес
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
69
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
20
Бьява
Джузеппе Бьява
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
61
17
Кармона
Карлос Кармона
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
19
Денис
Херман Денис
79
9
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
5
Скалони
Лионель Скалони
29
Беналуан
Йоан Беналуан
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
15
Гомес
Алехандро Гомес
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
16
Базелли
Даниэле Базелли
31
Молина
Сальваторе Молина
95
Грасси
Альберто Грасси
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки
94
Роззети
Валерио Роззети