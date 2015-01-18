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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
0:2
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Бергессио 54
Сориано 70
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
18 янв. 2015, 17:00 МСК
18.01.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Парма
мин
20
Бидауи
Суфиане Бидауи
90
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
73
15
Коста
Андреа Коста
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
58
21
Лоди
Франческо Лоди
46
8
Маури
Хосе Маури
90
33
Рисполи
Андреа Рисполи
90
99
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
0
Россетто
Диего Россетто
19
Фелипе
Фелипе
2
Кассани
Маттиа Кассани
11
Де Челье
Паоло Де Челье
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
4
Мендеш
Педру Мендеш
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
31
Марига
Макдональд Марига
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
9
Поцци
Никола Поцци
17
Палладино
Раффаэле Палладино
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
5
Романьоли
Алессио Романьоли
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
21
Сориано
Роберто Сориано
70'
70'
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
84
6
Дункан
Альфред Дункан
90
23
Эдер
Эдер
74
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
54'
54'
90
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
28
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
10
Крстичич
Ненад Крстичич
22
Риццо
Лука Риццо
8
Корреа
Хоакин Корреа
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
27
Джорджевич
Лука Джорджевич
77
Вшолек
Павел Вшолек