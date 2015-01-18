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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
0:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Денис 33
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
18 янв. 2015, 17:00 МСК
18.01.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
25
Бонера
Даниэле Бонера
36
13
Рами
Адиль Рами
90
5
Мексес
Филипп Мексес
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
77
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
7
Менез
Жереми Менез
90
22
Черчи
Алессио Черчи
46
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
Запасные
1
Агацци
Михаэль Агацци
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
33
Алекс
Алекс
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
27
Армеро
Пабло Армеро
4
Мунтари
Салли Мунтари
16
Поли
Андреа Поли
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
98
Мастур
Хашим Мастур
11
Паццини
Джампаоло Паццини
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
20
Бьява
Джузеппе Бьява
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
83
17
Кармона
Карлос Кармона
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
19
Денис
Херман Денис
33'
33'
76
9
Пинилья
Маурисио Пинилья
67
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
5
Скалони
Лионель Скалони
93
Драме
Букари Драме
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
15
Гомес
Алехандро Гомес
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
16
Базелли
Даниэле Базелли
31
Молина
Сальваторе Молина
25
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
95
Грасси
Альберто Грасси
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки