Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лацио
Рим
0:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 18
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
18 янв. 2015, 14:30 МСК
18.01.2015, 14:30 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
39
Каванда
Луис Педро Каванда
83
27
Цана
Лорик Цана
90
26
Раду
Штефан Раду
90
8
Баста
Душан Баста
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
20
Билья
Лукас Билья
90
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
46
16
Пароло
Марко Пароло
81
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
90
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
17
Перейринья
Бруну Перейринья
13
Конко
Абдулай Конко
85
Новаретти
Диего Новаретти
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
11
Клозе
Мирослав Клозе
45
Тункара
Мамаду Тункара
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
61
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
19
Лопес
Давид Лопес
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
83
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
18'
18'
87
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
15
Коломбо
Роберто Коломбо
4
Энрике
Энрике
17
Гамшик
Марек Гамшик
88
Инлер
Гекхан Инлер
16
Место
Джандоменико Место
8
Жоржиньо
Жоржиньо
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
91
Сапата
Дуван Сапата