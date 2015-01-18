Матч завершен
Лацио
Рим
0:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 18
Серия А, 19 тур

Серия А,

19 тур

Италия
18 янв. 2015, 14:30 МСК
18.01.2015, 14:30 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
39
Каванда
Луис Педро Каванда
83
27
Цана
Лорик Цана
90
26
Раду
Штефан Раду
90
8
Баста
Душан Баста
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
20
Билья
Лукас Билья
90
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
46
16
Пароло
Марко Пароло
81
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
90
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
17
Перейринья
Бруну Перейринья
13
Конко
Абдулай Конко
85
Новаретти
Диего Новаретти
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
11
Клозе
Мирослав Клозе
45
Тункара
Мамаду Тункара
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
61
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
19
Лопес
Давид Лопес
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
83
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
18'
18'
87
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
15
Коломбо
Роберто Коломбо
4
Энрике
Энрике
17
Гамшик
Марек Гамшик
88
Инлер
Гекхан Инлер
16
Место
Джандоменико Место
8
Жоржиньо
Жоржиньо
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
91
Сапата
Дуван Сапата