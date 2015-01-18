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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Погба 4
Тевес 6
Перейра 66
Тевес 73
4:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
18 янв. 2015, 22:45 МСК
18.01.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
4
Касерес
Мартин Касерес
90
37
Перейра
Роберто Перейра
66'
66'
74
21
Пирло
Андреа Пирло
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
77
6
Погба
Поль Погба
4'
4'
90
10
Тевес
Карлос Тевес
6'
73'
6', 73'
82
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
30
Сторари
Марко Сторари
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
38
Матиелло
Федерико Матиелло
7
Пепе
Симоне Пепе
20
Падоин
Симоне Падоин
24
Витале
Маттиа Витале
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
11
Коман
Кингсли Коман
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
28
Бривио
Давиде Бривио
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
2
Родригес
Гильермо Родригес
90
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
90
71
Мартич
Иван Мартич
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
75
26
Сала
Джакопо Сала
62
19
Греко
Леандро Греко
90
9
Тони
Лука Тони
90
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
86
Запасные
25
Бенусси
Франческо Бенусси
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
33
Агостини
Алессандро Агостини
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
99
Нене
Нене
17
Лопес
Николас Лопес
93
Фарес
Мохаммед Фарес