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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Фальке 25
Фетфацидис 53
Фетфацидис 90
3:3
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 19
Миссироли 50
Берарди 69
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
18 янв. 2015, 17:00 МСК
18.01.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
53'
90'
53'
90'
90
24
Фальке
Яго Фальке
25'
25'
90
69
Стураро
Стефано Стураро
90
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
77
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
40
Приско
Армандо Приско
87
Рози
Алеандро Рози
96
Франкетти
Маттео Франкетти
33
Куцка
Юрай Куцка
21
Эденилсон
Эденилсон
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
97
Гильоне
Паоло Гильоне
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
26
Терранова
Эмануэле Терранова
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
33
Бриги
Маттео Бриги
73
7
Миссироли
Симоне Миссироли
50'
50'
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
70
25
Берарди
Доменико Берарди
69'
19'
69'
19'
86
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
20
Бьянко
Паоло Бьянко
5
Антеи
Лука Антеи
8
Бьондини
Давиде Бьондини
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
14
Паволетти
Леонардо Паволетти